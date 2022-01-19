Лос-Анджелес, США, 19 января, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Джеймс Вандербилт, выступивший в качестве соавтора сценария пятого фильма франшизы «Крик», сказал, что изначально проект задумывался как самостоятельная полноценная картина. Об этом 19 января сообщает портал GamesRadar.

Постер к х/ф «Крик 5», реж. Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллет, США

Писатель отметил, что в своей карьере он уже сталкивался с ситуациями, когда фильмы задумывались как часть трилогии, но в итоге так и не получали продолжения. «А потом выходит фильм, и продолжения нет, потому что он не сработал», — сказал Вандербилт.

Сценарист отметил, что поэтому авторы нового «Крика» подходили к созданию картины так, как будто им позволили реализовать только один проект. «Мы не хотели делать двухчасовой трейлер к «Крику 6», — подчеркнул сценарист, отметив, что если бы авторам предоставили возможность снять ещё один фильм, то они «ухватились бы за этот шанс».

Напомним, премьера «Крика» состоялась в 13 января 2022 года. Фильм успешно дебютировал в США, за первые четыре дня проката он собрал на домашнем кинорынке $34 млн.