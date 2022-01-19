Соч, , 17:40 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Победа», летевший по маршруту Москва (Внуково) — Пафос, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти пассажира утром 19 января.

В самолете

По предварительным данным, 68-летнему пассажиру стало плохо во время полёта, он скончался. После посадки в аэропорту Сочи прибыла бригада медиков, они констатировали смерть. Тело умершего после необходимых процедур передано в морг.

«Авиакомпания произвела замену экипажа в связи с ограниченным рабочим временем. В 16.00 окончание посадки пассажиров на борт и после этого отправление рейса на Пафос», — приводят «Кубанские новости» комментарий аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря самолет, следовавший из Москвы в Якутск, экстренно приземлилось в Тюмени из-за состояния здоровья одного из пассажиров.