Магас, , 17:56 — REGNUM В структуре правительства Ингушетии образовано новое министерство — по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. В это новое ведомство преобразовано существовавшее ранее управление по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Указ об этом подписал глава региона Махмуд-Али Климатов, сообщили 19 января в пресс-службе ведомства.

Ингушетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Новое министерство возглавил начальник бывшего управления Иса Татиев. Как сказано в указе главы субъекта РФ, новое министерство создано в целях совершенствования структуры исполнительных органов государственной власти Ингушетии.

Напомним, в рамках выполнения этой работы в декабре 2021 года бывшее управление автомобильных дорог Ингушетии было преобразовано в министерство автомобильных дорог.