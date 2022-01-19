Москва, , 17:38 — REGNUM Главный врач больницы московского СИЗО №1 «Матросская тишина» Александр Кравченко задержан по делу о взятке. Об этом 19 января сообщает агентство «Москва».

СИЗО «Матросская Тишина» Сизо-матросска.рф

По данным агентства, Кравченко вызвали на следственные действия в Следственный комитет, после чего произошло задержание. При этом уточняется, что процессуальный статус медика неизвестен.

«Врач проходит по делу о вымогательстве взятки у бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, у которого были сложности с оформлением диагноза, препятствующего отбытию наказания в виде лишения свободы», — указывает СМИ.

Член ОНК Александр Харуджи рассказал РБК, что Кравченко задержали вечером 18 января в качестве подозреваемого по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).