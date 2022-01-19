Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Ленсвет» меняется руководитель. Нынешний директор ГБУ Сергей Мителёв, возглавлявший «Ленсвет» с 2006 года, покидает пост в связи с переходом на другую работу, сообщили 19 января в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее освещение Петербурга

«С 21 января 2022 года исполнять обязанности директора предприятия будет заместитель директора — главный инженер Сергей Алексеев», — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Александр Беглов, за годы работы Мителёв в «Ленсвете» в наружном освещении города налажена устойчивая системная работа.

В частности, натриевых светильники заменили на более экономичные и энергоэффективные светодиодные. Только в 2021 году было заменено более 170 км линий электропередач с неизолированным проводом на самонесущий изолированный. «Ленсвет» обеспечил архитектурную подсветку знаковых мест и памятников в разных районах Санкт-Петербурга.

«Ленсвет» является одной из старейших организаций Санкт-Петербурга, в 2022 году ей исполняется 88 лет.