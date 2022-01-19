Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Петербургские автоэксперты подвергли критике высказанную в руководстве города идею о введении платного въезда для автомобилей в центр Санкт-Петербурга. Корреспондент ИА REGNUM также узнал о том, что простые автомобилисты думают на этот счёт.

Автомобили у моста в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский заявил, что в транспортную стратегию Петербурга могут внести пункт о введении платного въезда в центр города, по образцу ряда европейских городов, для снижения транспортного потока и сокращения дорожных заторов.

Новость о перспективе платного въезда уже вызвала критику в Сети. Пользователи «ВКонтакте» оставили множество гневных комментариев на этот счёт, вот лишь некоторые из них (орфография и пунктуация оригинала).

«Это они пытаются освободить дороги от холопских повозок, чтобы могли без пробок передвигаться барские кареты. Дождётесь господа народного гнева и мало вам точно не покажется», — считает Алексей М.

Своим мнением поделилась и Светлана С., которая считает, что «прежде чем что-то «разгрузить», при нормальном раскладе, просчитывают риски такого решения. Ситуация вокруг центра может стать просто аховой. Но, наших народных волеизъявителей это не волнует от слова «совсем». У них вместо мозга остался только купюроприемник».

Автомобильные эксперты также не поддержали идею платного въезда в центр Петербурга. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов считает, что такое нововведение нереально в Петербурге. Он отметил, что идея платного въезда впервые обсуждалась еще более десяти лет назад, и уже тогда считали, что это невозможно.

Как отметил Александр Холодов, «автомобилисты — любимая дойная корова, и есть четыре способа на ней зарабатывать». В них входят платные парковки, платные дороги, платный въезд в центр города и на автомагистрали. В качестве примера платы за проезд по магистрали эксперт привёл мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско (США), что, по мнению Холодова, может быть реализовано в Петербурге как альтернатива идее о платном въезде в центр.

«У нас город разделён на правый и левый берег, мосты есть. И если какую-то магистраль, даже новую, например, сделать, то подъезд мог бы быть платным», — считает Александр Холодов.

Опыт платного въезда реализуется в Европе, например, в Риге, в целях сохранения исторической застройки в центре города. Такая мера не приносит больших неудобств автомобилистам, так как исторический центр столицы Латвии достаточно небольшой, в отличие от Петербурга. И здесь появляется сложность в определении границ центральной части города, так как исторические здания могут находиться, к примеру, и у станции метро «Новочеркасская» на правом берегу Невы.

Утверждение о том, что платный въезд разгрузит центр от пробок, Александр Холодов считает ошибочным, так как, по его мнению, власть преследует, в первую очередь, коммерческую цель. Он не верит в эти «сказки» еще и потому, что платные парковки, вопреки обещанию чиновников, город от автомобилей не разгрузили.

Как отметил эксперт СМИ и Заксобрания по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, введение платного въезда в центр Петербурга будет носить запретительный характер по отношению к тем транспортным средствам, которые используют центр для транзитного проезда, потому что все остальные водители и так уже платят за парковку в Петербурге.

«Если транзитного транспорта нет, то платная парковка и платный въезд в центр города — взаимоисключающие мероприятия. Как только мы вводим платный въезд в центр города, мы не соберём на платных парковках денег. Люди просто не приедут туда», — отметил Дмитрий Попов.

К тому же введение платного въезда влечёт за собой необходимость формирования буферных зон для группирования транспорта тех, кто добирается до границ центра, оставляет автомобиль и пересаживается на общественный транспорт. По мнению Попова, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский лишь выразил «мечты», до которых «как до луны ползком».

Дмитрий Попов также отметил, что в Петербурге власти все-таки остановились на способе регуляции автомобильного трафика в виде платных парковок, которые, как показала практика, по мнению эксперта дали результаты. Так, расширение зоны платной парковки сократило трафик на ряде ключевых магистралей на 20%: имеются в виду Литейный, Суворовский, Невский проспекты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге могут ввести плату за въезд в центр города