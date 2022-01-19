Бирмингем, Великобритания, , 17:28 — REGNUM Как сообщает журналист Жерар Ромеро, главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заинтересован в трансфере 34-летнего форварда мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луиса Суареса.

Луис Суарес Ailura

Ранее Луис Суарес и Стивен Джеррард были знакомы во время выступления уругвайца за «Ливерпуль», который уругваец покинул 11 июля 2014 года, перейдя в каталонскую «Барселону» за 81,72 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Луиса Суареса девять забитых мячей и одна результативная передача в 27-ми матчах за «матрасников» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» объявила о переходах Люки Диня (из «Эвертона» за 30 миллионов евро) и Филиппе Коутиньо (из «Барселоны» на правах аренды).