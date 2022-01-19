Варшава, 19 января, 2022, 17:28 — ИА Регнум. «Спиралью ненависти против христиан» назвали в юридической организации Ordo Iuris спектакль «Радио Мария» варшавского «Всеобщего театра», в котором в мусорную корзину выбрасываются кресты и изображения Иисуса Христа. Об этом сообщает«Польское радио».

Театр

Близкий к Католической церкви Фонд развития культуры права Ordo Iuris обратился с жалобой на театр в прокуратуру Варшавы. Как указано в жалобе, «Всеобщий театр в Варшаве в очередной раз перешел не только границы хорошего вкуса, но и закона».

«В последнее время резко возросло число преступлений, мотивированных ненавистью к христианам. Мало того, что это иконоборческие спектакли, разрушение статуй святых или фасадов храмов, срубание крестов, разрушение придорожных святынь, нарушение хода богослужений, но мы уже имеем дело с физическими нападками на духовенство. Тем важнее реагировать на все подобные события. Отсутствие наказания придаст смелости последователям», — говорит Магдалена Майковска из Совета директоров Ordo Iuris.

В организации особо подчеркнули, что театр финансируется из государственных денег, и при этом «вместо того, чтобы положительно влиять на развитие культуры, объединять людей вокруг истины, добра и красоты, оскорбляет христиан, завинчивая против них спираль ненависти и создавая социальные разрывы».

В спектакле «Радио Мария» режиссёра Розы Саркисян изображена альтернативная Польша, в которой Католическая церковь запрещена, храмы превращены в развлекательные заведения, а верующих репрессируют правоохранительные органы. В одной из сцен в мусорный контейнер выбрасываются распятия, иконы, статуи Христа и портреты папы римского.

На сайте общественных петиций размещена петиция с требованием к городским властям Варшавы запретить спектакль.