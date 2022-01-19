Ярославль, , 17:51 — REGNUM Михаил Евраев вошёл в состав наблюдательного совета Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Михаил Евраев и митрополит Вадим в Толгском монастыре Yarregion.ru

19 января врио губернатора принял участие в заседании совета вместе с помощником президента РФ Игорем Левитиным.

«Я в Толгском монастыре не впервые, и каждый раз есть ощущение святого исторического места. Я хотел сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в восстановлении обители. Правительство области оказывало поддержку монастырю и будет продолжать это делать. Мы все время находимся в живом контакте и с матушкой, и с владыкой и любые вопросы, которые зависят от нас, всегда решим», — сказал Михаил Евраев.

На совете его члены обсуждали ремонт фасадов Крестовоздвиженской церкви, Введенского собора, Юго-западной башни и Настоятельского корпуса. Ансамбль монастыря является памятником федерального значения, поэтому реставрационные работы финансируются из федерального бюджета. Заявки на финансирование уже поданы в Минкульт.