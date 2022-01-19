Ярославль, 19 января 2022, 17:51 — REGNUM Михаил Евраев вошёл в состав наблюдательного совета Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
19 января врио губернатора принял участие в заседании совета вместе с помощником президента РФ Игорем Левитиным.
На совете его члены обсуждали ремонт фасадов Крестовоздвиженской церкви, Введенского собора, Юго-западной башни и Настоятельского корпуса. Ансамбль монастыря является памятником федерального значения, поэтому реставрационные работы финансируются из федерального бюджета. Заявки на финансирование уже поданы в Минкульт.