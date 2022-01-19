Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Председатель рабочей группы по проблеме уборки снега и наледи в Санкт-Петербурге, депутат Заксобрания от партии «Новые люди» Дмитрий Павлов объяснил, как «тепловая карта» поможет при решении этой проблемы. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Уборка снега в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Тепловая карта», которую создадут по поручению председателя Законодательного собрания Александра Бельского, представляет собой данные в графическом виде, выделяющиеся разными цветами, в зависимости от остроты существующей проблемы в той или иной локации.

По замыслу, карта должна отражать реальную обстановку в городе, что в последующем поможет при решении проблемы уборки города от снежных масс. В первую очередь, техника отправится именно в те точки, где отмечается более острая ситуация с необходимостью вывоза снега.

Для того, чтобы «тепловая карта» стала эффективной, местные жители должны проявить активность и заявить о существующей обстановке в районах. Далее рабочая группа установит организации, ответственные за тот или иной участок города, в котором наблюдается проблема с уборкой. На последнем этапе происходит устранение проблем.

В рабочую группу входят депутаты ЗакСа и представители Жилищного комитета, комитета по благоустройству и Жилищной инспекции Петербурга. Председателем группы стал глава фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов.

«Как уже говорил не раз, мы искренне хотим разобраться, почему в Петербурге есть проблемы с уборкой дворов от снега и наледи, — сообщил Дмитрий Павлов. — На заседании рабочей группы мы будем задавать представителям комитетов не только эти вопросы, но и те, которые нам озвучивают жители. Посмотрим, что у чиновников в планах, и как мы им можем помочь».

Напомним, спикер Александр Бельский заявил о поручении по созданию «тепловой карты» в начале заседания Законодательного собрания 19 января.

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