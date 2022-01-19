Вашингтон, 19 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Моддеры (разработчики модификаций к видеоиграм) выпустили дополнение к ПК-версии Monster Hunter: Rise, которое добавляет в игру ряд интересных функций. Об этом 19 января сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Monster Hinter Rise

Модификация (мод) MHR Overlay, в частности, добавляет в стандартный пользовательский интерфейс Monster Hunter: Rise счётчик очков здоровья монстров, время, прошедшее с начала квеста, а также счётчик нанесённого урона. Разработчики мода также добавили в него возможность настраивать новые элементы. Ознакомиться с полным описанием дополнения можно на соответствующей странице портала NexusMods.

https://twitter.com/wccftech/status/1483784342098698240

Напомним, игра Monster Hunter Rise компании Capcom вышла на портативной консоли Nintendo Switch 26 марта 2021 года. Её релиз на платформе ПК состоялся 12 января 2022-го.