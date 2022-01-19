Манчестер, Великобритания, 19 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. 25-летний универсальный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко может провести остаток сезона в испанской Примере. Футболиста, как сообщает издание El Chiringuito TV, хочет арендовать «Бетис».

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

В текущем сезоне Александр Зинченко принял участие в двенадцати матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в поединках с «Ред Булл Лейпцигом» и «Ньюкаслом». В составе сборной Украины Зинченко набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас в пяти турах групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» 4 июля 2016 года из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Соглашение Зинченко с манчестерским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.