Москва, , 17:23 — REGNUM Россельхознадзор с 19 января вводит временные ограничения на ввоз в Россию животных и животноводческой продукции из Иордании в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру в этой стране, сообщает пресс-служба ведомстве.

Прививка от ящура Microbak.ru

Уточняется, что ограничения касаются поставок восприимчивых к ящуру живых животных, а также не подвергнутого тепловой обработке мяса, мясопродукции, молока и молочной продукции.

Кроме этого, запрещается транзит по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру.

Напомним, с 12 января Россельхознадзор ввёл аналогичный запрет из-за регистрации очага ящура в отношении подконтрольных товаров из Палестины. С этого же дня ограничения распространились на ввоз животноводческой продукции и животных из Казахстана в качестве меры предосторожности, в связи с подозрением об ухудшении эпизоотической обстановки по ящуру в этой стране. Позднее Казахстан подтвердил регистрацию болезни на своей территории.