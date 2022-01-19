Новый Оскол, Белгородская область, , 17:43 — REGNUM Уголовные дела по фактам нарушения половой неприкосновенности двух малолетних детей возбуждены в отношении супружеской пары, проживающей в Новооскольском районе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 19 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

В январе 2022 года 44-летний мужчина обратился в полицию, заявив, что подозревает 20-летнего знакомого в изнасиловании своей 13-летней дочери. Следователи установили, что девочка действительно вступала в интимную связь с молодым человеком, она уточнила, что происходило это по взаимному согласию. Кроме того, подросток рассказала, что «её мать и отец совершали в отношении неё и её 10-летнего брата преступления против половой неприкосновенности».

Отца детей и их 36-летнюю мать задержали в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, им предъявлено обвинение. Мужчина по ходатайству следствия заключён под стражу, в отношении женщины — мера пресечения ещё рассматривается судом.

К расследованию головного дела также привлечены психологи. Дети помещены в социальные реабилитационные учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.