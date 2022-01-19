Ливерпуль, Великобритания, , 17:19 — REGNUM 19 декабря помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс рассказал о травмах полузащитника Тьяго Алькантары и нападающего Дивока Ориги.

Тьяго Алькантара Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Тьяго, надеюсь, будет полноценно тренироваться после международного перерыва, чтобы подготовиться к игре с «Кардиффом». Дивок будет готов только после этого матча», — цитирует Пепейна Лейндерс пресс-служба «мерсисайдцев».

Матч четвертого раунда Кубка Англии 2021/22 «Ливерпуль» — «Кардифф» состоится 6 февраля и пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

В текущем сезоне на счету 30-летнего Тьяго Алькантары два забитых мяча и одна результативная передача в четырнадцати матчах за «Ливерпуль» в рамках Английской Премьер-лиги и Лиги Чемпионов УЕФА.