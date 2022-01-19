Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга готовы в 2023 году приступить к строительству второй станции Петербургского метрополитена на территории Ленинградской области — в городе Кудрово Всеволожского района. Об этом 19 января было объявлено на совместном заседании правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Кудрово

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти отвели земельный участок под строительство наземного вестибюля, а также метродепо во Всеволожском районе. Кроме того, они неоднократно обращались к федеральным властям, чтобы получить средства на продолжение четвертой линии метрополитена до Кудрово. Это один из новых городов области, расположенных на границе с Петербургом. В нем, только по официальным данным, проживает порядка 50 тыс. человек. Большая часть из них ежедневно выезжает в Петербург на работу или учебу, и станция метро здесь крайне необходима.

Как рассказали в областной администрации, Ленобласть в этом году начнёт две важные дорожные стройки в границах совместной с Петербургом агломерации. Речь идёт про новый выезд из Кудрово на Мурманское шоссе в районе комплекса «МЕГА Дыбенко» и расширении Колтушского шоссе на участке от Суоранды до Колтушей.

«Александр Беглов также сообщил, что город готов приступить к стройке станции метро и электродепо «Правобережное» в Кудрово в 2023 году», — сообщили в пресс-службе.