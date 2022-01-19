Бишкек, , 17:16 — REGNUM Депутат Нуржигит Кадырбеков на заседании парламента Киргизии выступил с предложением изменить официальный перевод слова «больница» на киргизский язык, передаёт «Kaktus.media» сегодня, 19 января.

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Народный избранник отмечает, что сейчас это слово на киргизском языке звучит как «оорукана» и происходит от слова «оору» — «болезнь», а потому имеет негативную энергетику.

По словам парламентария, это необходимо исправить, используя для обозначения больниц слово «шыпаакана», которое является производным от слова «шыпаа» — «выздоровление».

В ответ на это министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что его ведомство рассмотрит инициативу депутата о переименовании больниц.

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