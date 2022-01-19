Манчестер, Великобритания, , 17:11 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник на прошедшей встрече с руководством «красных дьяволов» раскритиковал уровень игроков команды. По мнению немецкого специалиста, Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака и Люк Шоу не соответствуют уровню команды.

Гарри Магуайр

Также тренер сообщил руководству о необходимости изменения линии. Об этом 19 января сообщил журналист Грэм Бэйли в своем Twitter-аккаунте.

В прошлое летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» выкупил у мадридского «Реала» центрального защитника сборной Франции Рафаэля Варана за 40 миллионов евро.

После двадцати туров «Манчестер Юнайтед», одержав лишь девять побед и набрав 32 очка, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.

Ранее Ральф Рангник сообщал, что 28-летний центральный полузащитник команды Поль Погба полностью восстановился от травмы и уже физически и морально готов к участию в матчах.