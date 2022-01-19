Париж, , 17:10 — REGNUM Европа должна вооружаться чтобы сберечь свою независимость в «мире насилия», заявил 19 января президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в Европарламенте.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, безопасность сейчас стала одной из главных проблем.

«Европа должна вооружаться не из недоверия к другим державам, нет, а для обеспечения своей независимости в этом мире насилия, чтобы не страдать от выбора других, чтобы остаться свободной», — заявил Макрон.

Это позволит восстановить контроль над внешними границами и противостоять геополитическому беспорядку, террористической угрозе, нелегальной миграции и киберпреступности, пояснил президент Франции.

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