Париж, 19 января, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Европа должна вооружаться чтобы сберечь свою независимость в «мире насилия», заявил 19 января президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в Европарламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

По его словам, безопасность сейчас стала одной из главных проблем.

«Европа должна вооружаться не из недоверия к другим державам, нет, а для обеспечения своей независимости в этом мире насилия, чтобы не страдать от выбора других, чтобы остаться свободной», — заявил Макрон.

Это позволит восстановить контроль над внешними границами и противостоять геополитическому беспорядку, террористической угрозе, нелегальной миграции и киберпреступности, пояснил президент Франции.