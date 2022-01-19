Верхняя Пышма, Свердловская область, , 17:09 — REGNUM У съевших чёрную кашу воспитанников одного из детских садов Верхней Пышмы Свердловской области не выявили признаков инфекции. Об этом заявила журналистам свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Цитата из видео на YouTube(vsalde.ru)

По её словам, медики не нашли у них отравления. Детей, которые якобы почувствовали себя плохо, обследовали повторно.

«Карантин был наложен в первые же минуты получения сигнала. Сейчас карантин снят. Инфекция не подтверждена», — сказала Мерзлякова.

Роспотребнадзор в свою очередь не обнаружил возбудителей кишечных инфекций. Тем не менее, санврачи выясняют, когда и как поступили эти крупы, откуда, и имелись ли отклонения в качестве круп.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января дети съели кашу чёрного цвета. После этого некоторые из них якобы почувствовали себя не очень хорошо. По факту произошедшего начались проверки.

Читайте ранее в этом сюжете: В свердловском детсаду детей накормили некачественной кашей