У съевших чёрную кашу уральских детсадовцев не нашли инфекции
Верхняя Пышма, Свердловская область, 19 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. У съевших чёрную кашу воспитанников одного из детских садов Верхней Пышмы Свердловской области не выявили признаков инфекции. Об этом заявила журналистам свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
По её словам, медики не нашли у них отравления. Детей, которые якобы почувствовали себя плохо, обследовали повторно.
«Карантин был наложен в первые же минуты получения сигнала. Сейчас карантин снят. Инфекция не подтверждена», — сказала Мерзлякова.
Роспотребнадзор в свою очередь не обнаружил возбудителей кишечных инфекций. Тем не менее, санврачи выясняют, когда и как поступили эти крупы, откуда, и имелись ли отклонения в качестве круп.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 января дети съели кашу чёрного цвета. После этого некоторые из них якобы почувствовали себя не очень хорошо. По факту произошедшего начались проверки.