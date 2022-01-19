Токио, 19 января, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Недавний обмен мнениями министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена с японским министром обороны Нобуо Киси и министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси вскрыл много важных аспектов участия Японии в антикитайских планах США. О том, как Япония собирается осуществлять американское понимание «стабильности в регионе», рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Jackopoid Спорные острова в Восточно-Китайском море

Очень возмутила переговаривавшихся министров США и Японии тяжелая, с их точки зрения, ситуация с правами человека в Китае. Опять речь шла о китайском Синцзянь-Уйгурском автономном районе, где, по мнению США, творится «геноцид» населения. И хотя сам Китай все эти обвинения отвергает, для того, чтобы понагнетать антикитайские настроения, эта и другие обсуждавшиеся темы вполне сгодились. Японии надо оправдывать наращивание собственных военных сил, а для таких оправданий надо набрать побольше аргументов. Что же за претензии высказывали японские министры к странам — соседям Японии? Читайте статью Анатолия Кошкина

Антикитайский саммит американских и японских дипломатов и военных