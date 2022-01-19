Волгоград, 19 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Доследственная проверка по факту ложных сообщений о минировании учреждений организована в СУ СК России по Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 19 января в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

Массовые угрозы поступили 19 января в адрес школ и детских садов. Спецслужбы организовали эвакуацию детей и сотрудников образовательных учреждений. Организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана должная юридическая оценка и принято процессуальное решение.

По данным правоохранительных органов, ложному минированию подверглись около 100 образовательных учреждений.