Москва, , 17:04 — REGNUM Иран и Россия могли бы создать синергию во взаимодействии для лучшего противостояния давлению Запада. Об этом 19 января заявил президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на переговорах с президентом России Владимир Путин.

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«Хотел бы сказать, что в нынешних очень исключительных условиях, когда идёт противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии», — заявил Раиси.

Он отметил, что Иран противостоит США «уже более 40 лет», и он «никогда не остановит прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз».