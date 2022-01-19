Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Жители Петербурга смогут получить компенсацию за мусор, который не вывезли с площадок по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) более трех дней, сообщила журналистам 19 января советник председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирина Бугославская.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Петербурге неделями не вывозят мусор

Напомним, горы мусора стали расти как на дрожжах на придомовых территориях петербуржцев с 1 января 2022 года, когда городе стартовала «мусорная реформа». Сотни пакетов днями и неделями лежали на площадках в ожидании того, когда за ними приедут мусоровозы. Особо острой проблема с мусором была в трех северных районах города — самом густонаселенном Приморском, втором по величине Калининском, а также Выборгском, не лучше обстановка в правобережной части Невского района.

Как рассказала Бугославская, так как вывоз мусора является коммунальной услугой, то горожане имеют право потребовать возврат денежных средств, если ТКО в течение трех дней не вывозили. Согласно приложению №1 постановления правительства города №354, возвращения денежных средств петербуржцы могут потребовать после того, как зафиксируют невывоз мусора в течение трех зимних дней. Фото или видео необходимо оформить в виде акта, после чего, согласно платежному документу, где должно быть прописано, кто взимает плату за услугу по вывозу мусора, направить претензию.

«Если речь идет об управляющей организации, то за возвратом нужно обращаться к ней, а у нее в свою очередь договор с оператором, и далее именно она должна будет решать этот вопрос. Если договор заключен напрямую с оператором, то необходимо будет обращаться к нему, поскольку он является прямым исполнителем коммунальной услуги», — пояснил в свою очередь генеральный директор ВЦКП «Жилищное хозяйство» Василий Федотов.

Как пояснили в Смольном, несвоевременный вывоз мусора связан со сменой компании-подрядчика, обеспечивающей утилизацию ТКО на севере Петербурга. Кроме того, на ситуацию повлияло и недостаточное количество мусоровозов, контейнеров на площадках. Ранее вице-губернатор города Валерий Пикалев отмечал, что ситуация будет изучена правоохранительными органами и стабилизирована в ближайшее время. В свою очередь «Невский экологический оператор», который теперь отвечает за вывоз ТКО, 19 января объявил, что на этой неделе 26 новых мусоровозов пополнили его транспортный парк. Помимо этого, еще порядка 30 мусоровозов должны прибыть в город в феврале.

«До сегодняшнего дня вывоз ТКО на территории города ежедневно обеспечивали 427 мусоровозов. Решение о приобретении дополнительной техники было принято с целью ускорить работу по организации бесперебойного регулярного вывоза на всей территории, которую обслуживает региональный оператор», — подчеркнули в пресс-службе регионального оператора.