Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Видеоблогер Логан Пол отверг обвинения некоторых пользователей сети в том, что его история с потерей $3,5 млн является лишь инсценировкой. Об этом 19 января сообщает портал Eurogamer.

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«Я вижу комментарии. Они думают, что я играю. Они думают, что это фальшивка», — сказал Пол в своём подкасте Impaulsive, — но это не так. Это совсем не фейк. Находиться в той комнате ночью было невероятно грустно. Энергия и трагическое чувство в комнате были весьма ощутимы».

Видеоблогер признался, что до сих пор не может поверить в то, что он потратил $3,5 млн не на коробку с редкими картами Pokemon, а на карты G.I. Joe. «Это был очень печальный день. Вы не можете просто так обмануть кого-то на миллионы долларов без юридических последствий», — добавил он.

Отметим, что в действительности Полу удалось вернуть свои $3,5 млн, о том, что продавец вернёт деньги, если карты окажутся подделкой, видеоблогер сообщил ещё до того, как была вскрыта коробка. Позже он заявил, что хочет помочь продавцу найти мошенников, которые его обманули.

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