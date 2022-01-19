Берлин, 19 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки было выявлено 112 323 новых случая заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за весь период пандемии, передаёт 19 января Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 239 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 584,4 случая на 100 000 человек.

Штамм коронавируса «Омикрон» остаётся доминирующим на территории Германии. В последнюю неделю на него приходится более 70% новых случаев заболевания.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что новая волна заболеваемости в стране, вызванная штаммом «Омикрон», достигнет своего пика приблизительно в середине февраля.