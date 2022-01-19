Берлин, 19 января, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Бывший депутат от крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предстал перед судом по обвинению в призывах к свержению государства. Политик участвовал в штурме Рейхстага в 2020 году во время протестов против мер по борьбе с COVID-19, сообщает Deutsche Welle.

Германия

Судебный процесс над бывшим законодателем начался 19 января в городе Майнц. Стефан Р. обвиняется в оскорблении государства, публичном подстрекательстве к совершению преступных деяний и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

В августе 2020 года 40-летний мужчина также принимал участие в штурме Рейхстага в Берлине совместно с ультраправыми экстремистами.

Действия протестующих были раскритикованы политиками. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал участников движения «антидемократами».