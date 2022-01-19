София, , 17:01 — REGNUM На территории Болгарии зафиксировано сразу 227 новых случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 19 января сообщило «Болгарское телевидение».

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Согласно официальной информации, соответствующие клинические образцы были взяты в 40 больницах 18-ти районов Болгарии. Наибольшее число граждан, заболевших этим видом коронавирусной инфекции, отмечено в Софии (130), далее следуют Русе (28), Бургас и Пловдив (по 13), а также Велико-Тырново и Пазарджик (по 5).

Кроме того, по словам специалистов, в Болгарии стремительными темпами распространяются другие штаммы COVID-19, включая «Дельту», «Гамму» и «Бету».

Всего по состоянию на 19 января в Болгарии зарегистрировано 842 тыс. жителей, заболевших COVID-19. Из них скончались 32 338 человек.