София, 19 января 2022, 17:01 — REGNUM На территории Болгарии зафиксировано сразу 227 новых случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 19 января сообщило «Болгарское телевидение».

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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Согласно официальной информации, соответствующие клинические образцы были взяты в 40 больницах 18-ти районов Болгарии. Наибольшее число граждан, заболевших этим видом коронавирусной инфекции, отмечено в Софии (130), далее следуют Русе (28), Бургас и Пловдив (по 13), а также Велико-Тырново и Пазарджик (по 5).

Кроме того, по словам специалистов, в Болгарии стремительными темпами распространяются другие штаммы COVID-19, включая «Дельту», «Гамму» и «Бету».

Всего по состоянию на 19 января в Болгарии зарегистрировано 842 тыс. жителей, заболевших COVID-19. Из них скончались 32 338 человек.