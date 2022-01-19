Тюмень, 19 января, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Тюмени задержали гражданина Таджикистана за финансирование террористов. Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Гражданин Таджикистана 1995 года отправил пять тысяч рублей лицу, которое является членом террористической организации, причастного к международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей на территории Сирии.

В отношении иностранца 17 января 2022 года возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии возбудили дело против местного жителя, которого подозревают в вербовке молодых людей из республики на войну в Сирию.