Бергамо, Италия, 19 января, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини блокирует переход 26-летнего российского нападающего Алексея Миранчука в аренду в «Дженоа». Об этом 19 января сообщило издание Sport24.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Алексей Миранчук

Также сообщается, что Гасперини не намерен сейчас расставаться с Миранчуком, так как несколько игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус и «бергамаски» испытывают проблемы с глубиной состава.

В текущем сезоне на счету Алексея Миранчука один забитый мяч и две результативные передачи в пятнадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

За итальянский клуб Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.