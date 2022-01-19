Москва, , 19:09 — REGNUM Комментарии многих «экспертов» в российских СМИ по проблеме российско-японских отношений часто не вызывают других чувств кроме досадливого недоумения. О том, в чем опасность такого дилетантизма и почему лучше разобраться в проблеме, прежде чем ее комментировать, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова на карте Российской империи

Даже комментарии тех, кто занимает патриотическую позицию по отношению к России зачастую содержат искажающие истинное положение дел ошибки. Вроде утверждения, что Япония стремится заполучить российские Курилы из-за, якобы, «возрастающего демографического давления». Япония вот уже многие годы испытывает демографический спад и прирастать территориями, чтобы японским гражданам было где жить, у этой страны нет ни малейшей необходимости. Не легче и от того, что зачастую подобные «ляпы» касаются не современного положения дел, а исторических аспектов взаимоотношений России и Японии. Читайте статью Анатолия Кошкина

Отношения России и Японии — не для дилетантов!