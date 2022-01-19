Москва, 19 января 2022, 19:09 — REGNUM Комментарии многих «экспертов» в российских СМИ по проблеме российско-японских отношений часто не вызывают других чувств кроме досадливого недоумения. О том, в чем опасность такого дилетантизма и почему лучше разобраться в проблеме, прежде чем ее комментировать, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова на карте Российской империи
Курильские острова на карте Российской империи

Даже комментарии тех, кто занимает патриотическую позицию по отношению к России зачастую содержат искажающие истинное положение дел ошибки. Вроде утверждения, что Япония стремится заполучить российские Курилы из-за, якобы, «возрастающего демографического давления». Япония вот уже многие годы испытывает демографический спад и прирастать территориями, чтобы японским гражданам было где жить, у этой страны нет ни малейшей необходимости. Не легче и от того, что зачастую подобные «ляпы» касаются не современного положения дел, а исторических аспектов взаимоотношений России и Японии. Читайте статью Анатолия Кошкина

Отношения России и Японии — не для дилетантов!