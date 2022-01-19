Ярославль, 19 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Ярославле суд начал рассмотрение дела бизнесмена Лаша Латариа, который обвиняется в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Директор ООО «Красноперекопский рынок» был задержан 28 декабря 2020 года. По версии следствия мужчина пытался дать взятку председателю комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Валерии Мусатовой, а так же директору АО «Яргортеплоэнерго» ЕвгениюКлейнбурду. Под арест его отправили 30 декабря 2020 года.

Предварительное судебное заседание прошло 19 января 2022 года. Стоит отметить, что об уголовном деле ранее ничего не было известно.

Из открытых источников известно, что «Красноперекопский рынок» имеет длительную историю судебных тяжб с КУМИ и должен городским властям минимум 17,4 миллиона рублей. Имеют ли отношение эти долги к попытке дачи взятки, в которой обвиняют предпринимателя, пока неизвестно.