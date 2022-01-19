Берлин, , 17:37 — REGNUM Правительство Германии планирует ужесточить меры в отношении Telegram, но даже если Берлин заставит руководство мессенджера сотрудничать, это само по себе не решит проблему использования сервиса экстремистами для разжигания ненависти и насилия, считают эксперты. Об этом пишет 19 января немецкое издание Spiegel.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее член протестного движения Германии Querdenker («Сторонние мыслители») опубликовал в Telegram фотографию премьер-министра восточной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг, сопроводив это комментарием: «Ее увезут… либо на патрульной машине, либо на катафалке, но ее увезут».

После этого протестующие направились к дому Швезиг, чтобы выразить протест против ограничений на контакты, но были остановлены полицией прежде, чем смогли добраться до неё.

Через несколько дней власти объявили, что будут расследовать угрозу убийством, вместе с тем министр внутренних дел региона Кристиан Пегель признал, что найти автора публикации будет непросто.

Издание отмечает, что данный инцидент иллюстрирует, как крупнейшая экономика Европы борется с разжиганием ненависти и угрозами в адрес политиков, журналистов и активистов, распространяемыми в мессенджере.

В отличие от других платформ и социальных сетей Telegram отказался сотрудничать с властями AHU, что побудило правительство объявить о жестких мерах.

«Telegram, как и все остальные, должен соблюдать наши законы, иначе ему могут грозить миллионные штрафы», — заявил газете Bild министр юстиции Германии Марко Бушманн (СВДП).

В то же время Telegram становится все более популярным среди жителей Германии: в период с 2018 по 2021 год доля пользователей мессенджера, регулярно использующих Telegram, выросла с 7% до 15%, согласно опросу немецкой компании по анализу данных Statista.