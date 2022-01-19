Белоруссия, 19 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Учебно-методический сбор по обсуждению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии состоялся в Мозыре (Гомельская область). Участие в мероприятии приняли зампрокурора Гомельской области Владимир Тарасенко, член назначенной Александром Лукашенко «конституционной комиссии по вопросам изменения конституции» Виктор Замостик и представители «иных прокуратур региона», сообщила 18 января генпрокуратура республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Тарасенко, сказано в официальном сообщении, «обратил внимание на дополнения, которые призваны сохранить национальную самобытность и историческую память о героическом прошлом белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

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«Новые положения, предложенные к внесению в Конституцию, не только сохранили, но и усилили социальные гарантии для граждан нашей республики, особенно для наименее защищенных групп населения», — поведал Замостик.

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