Москва, , 16:58 — REGNUM О том, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, сообщают 19 января «Вести FM».

Наталья Поклонская Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что решение бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской подтвердили в МИД РФ. При этом отмечалось, что её решение вызвано личными мотивами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская рассказала, что готова на любую должность, в которой будет полезна стране.

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