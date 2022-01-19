Москва, 19 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. О том, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, сообщают 19 января «Вести FM».

Дарья Антонова ИА REGNUM Наталья Поклонская

Уточняется, что решение бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской подтвердили в МИД РФ. При этом отмечалось, что её решение вызвано личными мотивами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская рассказала, что готова на любую должность, в которой будет полезна стране.