В МИД РФ подтвердили, что Поклонская не будет послом в Кабо-Верде
Москва, 19 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. О том, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, сообщают 19 января «Вести FM».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Наталья Поклонская
Уточняется, что решение бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской подтвердили в МИД РФ. При этом отмечалось, что её решение вызвано личными мотивами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская рассказала, что готова на любую должность, в которой будет полезна стране.