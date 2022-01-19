Лилль, Франция, , 16:56 — REGNUM 19 января на официальном сайте «Лилля» объявили, что 34-летний французский атакующий полузащитник Хатем Бен Арфа стал игроком французского клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошлом сезоне Бен Арфа, выступая за «Бордо», принял участие в 24-х матчах французской Лиги 1 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В последний раз Бен Арфа выходил на поле 2 мая 2021 года в матче чемпионата Франции.

До перехода в «Бордо» Бен Арфа защищал цвета «Лиона», «Марсели», «Ньюкасла», «Халл Сити», «Ниццы», «Пари Сен-Жермен», «Ренна» и «Реал Вальядолида».

Ранее сообщалось, что «Лилль» отпустил турецкого атакующего полузащитника Юсуфа Языджи в аренду в московский ЦСКА. Аренда рассчитана до конца текущего сезона.