Ново-Огарево, Московская область, , 16:56 — REGNUM Иран и ЕАЭС заинтересованы в создании совместной зоны свободной торговли. Об этом 19 января заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина и Раиси: рабочий день президента — трансляция»

«На основе временного соглашения развиваются отношения Ирана с ЕАЭС, и мы активно работаем, для того чтобы создать долгосрочную основу зоне свободной торговли между Ираном и нашим объединением», — заявил Путин.

«Иран активно в качестве наблюдателя работает в Шанхайской Организации Сотрудничества, ну и, конечно, мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД (совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана)», — указал он.