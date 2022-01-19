Минск, , 16:51 — REGNUM Прокуратура Гродненской области (Западная Белоруссия) возбудила уголовное дело по факту распространения личных данных неназванного прокурорского работника, участвовавшего в открытых процессах над диссидентами и выступавшего на государственном телевидении. Об этом 19 января сообщает пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно материалам дела неустановленное лицо 6 января 2022 года в одном из деструктивных Telegram-каналах распространило информацию о частной жизни, а также персональные данные старшего прокурора отдела прокуратуры Гродненской области в связи с выполнением им служебных обязанностей в части поддержания государственного обвинения по уголовному делу экстремистской направленности и освещения результатов разбирательства на региональном телевидении», — сказано в официальном сообщении.

В нём не указано, как именно публичная персона прокурора лишилась анонимности и какие именно личные данные о нём распространило «неустановленное лицо». Тем не менее, «правоохранители» пообещали привлечь анонима за «деанон» работника гродненской прокуратуры по ч.3 ст.203−1 УК (до 5 лет лишения свободы со штрафом).

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