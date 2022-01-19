Москва, , 16:48 — REGNUM Наблюдаемое в настоящее время снижение котировок биткоина связано с эмоциональными продажами этой валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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«Текущее падение больше связано с эмоциональными продажами цифровой валюты и ожиданием со стороны крупных инвесторов возможности удачно войти на крипторынок с целью покупки цифрового актива по выгодной цене. Если сравнить динамику котировок биткоина с прошлым годом, то такие стоимостные качели были в январе 2021 года, когда цифровой актив стоил 33 тысячи долларов, и в июле 2021 года, когда биткоин опустился до 29,5 тысяч долларов. Поэтому можно смело предположить, что стоимость биткоина может опять достичь минимума в границах 30 тысяч долларов, а потом стремительно пойти вверх», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Скрыль объяснила, есть ли в настоящее время фундаментальные предпосылки для падения цены биткоина.

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