Москва, 19 января, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В настоящее время пока рано говорит о стабильной тенденции падения котировок биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Криптовалюта

«Сегодня действительно можно наблюдать негативную динамику котировок биткоина, которая продолжаются с конца 2021 года. Но о стабильной тенденции падения цифрового актива говорить преждевременно по причине отсутствия фундаментальных факторов. Крипторынок напрямую связан с финансовым, который находится сейчас тоже в красной зоне. На отрицательные котировки биткоина влияют и внешние эффекты, такие как распространение нового штамма коронавируса и связанные с этим последствия для мировой финансовой системы», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как пандемия сказывается на курсе биткоина.