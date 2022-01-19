Москва, , 16:46 — REGNUM Курс биткоина будет во многом определяться развитием пандемии коронавируса, которая стимулирует цифровизацию компаний и более широкое использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Криптовалюта BTC Keychain

«В перспективе биткоин может как упасть, так и вырасти. На него, как и на любой другой финансовый актив, влияют внешние факторы. Например, на его курсе сказалась ситуация в Казахстане, который в августе 2021 года вышел на II место в мире по майнингу биткоина, а также планирующееся в течение 2022 года повышение ставок Федеральной резервной системой США, — сказала Левашенко. — Кроме того, важны законодательные новации в регулировании криптовалют. Например, в США недавно приняли закон, направленный на развитие отчетности инвесторов по сделкам (в том числе для налоговых целей). Также курс биткоина будет во многом определяться развитием пандемии коронавируса, которая стимулирует цифровизацию компаний и более широкое использование криптовалют для оплаты товаров и услуг».

Напомним, как сообщалось ранее, американская инвестиционная компания Invesco сделала прогноз о том, что цена биткоина может рухнуть до 30 тыс.