Москва, , 16:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси с просьбой передать его наилучшие пожелания иранскому духовному лидеру Али Хаменеи.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом президент России заявил 19 января в ходе встречи с Раиси в Кремле.

«Хочу вас попросить по возвращении в Тегеран передать самые наилучшие пожелания духовному лидеру господину Хаменеи», — сказал Владимир Путин.

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