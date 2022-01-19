Белгород, 19 января, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Вход в музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» будет бесплатным, сообщает 19 января пресс-служба мэрии Белгорода.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей-диорама «Курская битва»

О нововведение заявил во время пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков. Музей сделают более привлекательным для молодёжи — для этого привлекут подрядчиков, которые создавали интерактивные инсталляции в музее «Битва за Победу» в Прохоровке.

«Объём платных услуг по диораме — 3,5 млн рублей в год в доковидный период. Мы эти деньги добавили в смету из областного бюджета. И поэтому учреждение не потеряет ничего в 2022 году, когда после открытия здесь будет бесплатным вход. Это моё личное распоряжение, я говорил об этом директору диорамы», — пояснил глава региона.

Музей-диорама находится на реконструкции с июня 2020 года.