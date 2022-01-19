Москва, , 16:43 — REGNUM Правительству РФ стоит обратить внимание на монопольные сговоры, в которые вступают российские производители кондитерских изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил заместитель проректора по научной работе финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров.

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«Рост цен на кондитерские изделия будут зависеть от конъюнктуры рынка, которая сейчас очень сильна изменчива, — сказал Лавров. — Одновременно необходимо обратить внимание и на тот факт, что в течение 2021 года многие кондитерские изделия и так подорожали, как минимум на уровень инфляции. Таким образом, на сегодняшний день объективных факторов для увеличения роста цен на кондитерские изделия нет».

Как пояснил Лавров, многие производители не стремятся вкладывать инвестиции в развитие производства, а хотят сразу включить свои издержки в стоимость продукции, то есть переложить их на рядового покупателя, часто вступая в монопольные сговоры.

«Это требует дополнительного внимания со стороны государства, как мы это уже видели на примере растительного масла, — сказал Лавров. — Что касается кондитерских изделий, которые могут наиболее сильно подорожать, я бы отметил продукцию, которая зависит от внешних рынков, особенно в свете ослабления курса рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в России не стоит ждать резкого подорожания большинства кондитерских изделий.

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