Москва, , 16:42 — REGNUM Подорожание кирпича, которое ожидается в РФ в 2022 году, скажется и на цене новостроек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году кирпич в РФ подорожал почти на 40%.

Кирпичи

«Рост стоимости кирпича связан не только с мировой конъюнктурой цен на стройматериалы, но и с его популярностью в России, особенно у индивидуальных застройщиков. Кирпич используется как основной строительный материал при отделке, при деревянном домостроении, при кладке фундамента и так далее. Импортируется в Россию в основном облицовочный и клинкерный кирпич, который по ряду позиций для конечного потребителя подорожал за последние год-полтора в два раза, что объяснить только ростом курса валюты не получится», — сказал Цыганов.

По его словам, принципиально возможна смена технологий и установка иных фасадов, что позволит снизить зависимость от импортного клинкера (то есть тротуарного кирпича).

«В 2022 году общие инфляционные ожидания и продолжение жилищного строительства, в том числе индивидуального, приведут к продолжению роста спроса и цен на кирпич. Что скажется и на цене новостроек», — уточнил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что причина роста цен на стройматериалы — это картельный сговор.

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