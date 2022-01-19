Москва, , 16:40 — REGNUM Евро и доллар в России останутся на ближайшую перспективу наиболее используемыми иностранными валютами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что жители РФ, выбирая иностранные валюты для хранения сбережений, предпочитают доллар и евро.

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«Сбережения в валюте — это не только наследие 1990-х годов, но и опыт недавних кризисов и падений национальной валюты в 2008, 2014 и 2020 годы. На долгосрочном горизонте доллар и евро показали, что сбережения в них надежнее, а доходность формируется за счет изменения курса, — сказал Цыганов. — Доллар немного привычнее. Евро стали использовать позже. Его курс иногда снижается по отношению к доллару, сложнее открыть счет в российском банке, но его перспективы как средства сбережения и накопления вполне надежны».

При этом он уточнил, что использование японской иены, корейской воны и юаня ограничено российским Дальним Востоком, где эти валюты по географическим причинам чаще используются, а население следит за курсом.

«Поэтому евро и доллар для России останутся на ближайшую перспективу наиболее используемыми, а депозиты в них будут более популярны, чем в иных валютах», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что сбережения в юанях интересны для долгосрочных размещений с учетом перспектив экономического развития Китая.

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