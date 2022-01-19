Рига, , 16:40 — REGNUM Входящие в правительство Латвии партии пришли к общему согласию о величине государственной помощи жителям и предприятиям страны в связи с ростом цен на энергоносители. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров страны.

Электричество 99px.ru

Решено, что на эти цели будет выделено максимально 250 млн евро. Поддержка будет предоставлена в течение четырех месяцев до мая 2022 года, а некоторые виды поддержки, например, увеличение жилищных пособий, будут предоставлены до конца 2022 года.

Сообщается, что государство полностью компенсирует расходы, связанные с распределением электроэнергии, будет введено новое ежемесячное пособие в размере 50 евро на каждого ребенка, включая учащихся до 24 лет. Также будет введено новое ежемесячное пособие в размере 20 евро для всех пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, независимо от факта вакцинации.

Государственным домохозяйствам будет компенсировано чрезмерное увеличение расходов на теплоснабжение и газовое отопление.

Окончательное решение по пакету поддержки планируется принять на заседании правительства во вторник, 25 января.